FC Groningen verliest met 3-0 van NEC

FC Groningen heeft zondagmiddag in een leeg de Gofferstadion in Nijmegen met 0-3 verloren van NEC.

NEC begon sterk aan de wedstrijd waarbij er kansen waren voor Jordy Bruijn en Édgar Barreto. Souffian El Karouani van NEC krijgt in de dertigste minuut de grootste kans, maar hij ziet zijn schot door ingrijpen van keeper Peter Leeuwenburgh naast gaan. Uiteindelijk komt NEC vlak voor rust toch op voorsprong. Een mislukte terugspeelbal van El Hankouri wordt opgepikt door Akman, die na een mispeer van keeper Leeuwenburgh de 1-0 maakt.

Na de rust komt de FC sterk uit de kleedkamer. Toch maakt NEC in de 55ste minuut aan alle illusies een eind. Jonathan Okita schiet op keeper Leeuwenburgh, maar Tavsan is er namens NEC als de kippen bij om de rebound in de touwen te werken. Uiteindelijk wordt het in de blessuretijd nog 3-0 door een doelpunt van Okita.

De overwinning van NEC op de FC is de eerste zege in acht jaar. De laatste overwinning van NEC op de FC dateert van 27 januari 2013, toen het 2-1 werd.