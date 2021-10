FC Groningen pakt een punt op Het Kasteel

sport

Bron foto: aromano / Flickr / CC 2.0-by

FC Groningen heeft zondagmiddag gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel werd het 1-1.

De eerste kans in de wedstrijd was voor Sparta. In de tweede minuut krijgt Lennart Thy de bal in het strafschopgebied waarbij hij in de rechter benedenhoek schiet. Een verdediger van de FC doorziet het plan en weet te bal te blokkeren. In de zeventiende minuut krijgt de FC een kans. Damil Dankerlui geeft een mooie voorzet maar Sparta-doelman Maduka Okoye weet de bal weg te boksen. Een paar minuten later is het wel raak. Cyril Ngonge neemt een goede pass aan in het strafschopgebied en schiet de bal laag links in de hoek. Onhoudbaar voor keeper Okoye, 0-1 voor de FC.

Gelijkmaker

Lang van de voorsprong genieten zit er niet in. In de 33ste minuut creëert Bryan Smeets wat ruimte voor zichzelf na een goede pass binnen de zestien. Hij schiet de bal in de linker benedenhoek: 1-1. Een minuut later kan de FC opnieuw op voorsprong komen. Jørgen Strand Larsen springt hoog en probeert een hoge voorzet in de rechterhoek te koppen. Okoye laat zien over buitengewone reflexen te beschikken en zorgt ervoor dat de bal niet in het doel belandt.

Tweede helft

In de tweede helft zijn de beste kansen voor Sparta. In de 65ste minuut weet Tomas Suslov met een tackle Sven Mijnans het scoren te beletten. Kort daarna moet Peter Leeuwenburgh ingrijpen om een Sparta-kans te blokkeren. In de blessuretijd krijgt Emanuel Emegha namens Sparta nog een grote kans, maar hij kopt naast. Uiteindelijk blijft het 1-1. FC Groningen heeft daarmee 7 punten uit 9 wedstrijden en staat daarmee op de zestiende plaats in de Eredivisie.