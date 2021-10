FC Groningen moet het doen met een remise in eigen huis tegen FC Twente

sport

FC Groningen heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld in eigen huis tegen FC Twente. Hoofdrolspelers waren Michael de Leeuw, scheidsrechter van den Kerkhof en diens VAR: Edwin van de Graaf.

FC Groningen begon overtuigend aan de wedstrijd en kwam na acht minuten spel al tot scoren. Na goed voorbereidend werk van Tomas Suslov schoot Cyriel Ngonge werkelijk schitterend raak en maakte zo zijn vierde treffer van het seizoen: 1-0. In de 25e minuut dacht Michael de Leeuw zijn eerste doelpunt in Groninger dienst te scoren sinds zijn terugkeer. Nadat hij stijlvol Robin Pröpper uitspeelde schoot hij goed binnen. Echter besloot scheidsrechter Van den Kerkhof te fluiten voor een overtreding op Pröpper. Desalniettemin is er van een vermeende overtreding niets te zien in de herhalingen en is het onbegrijpelijk dat de VAR niet ingreep om deze treffer alsnog op het wedstrijdformulier te laten prijken.

Na rust dacht De Leeuw in de 52e minuut wel te scoren. Op aangeven van Ngonge schoot de spits raak. Desondanks werd ook deze treffer afgekeurd, deze keer terecht, wegens hands van Ngonge. En ja, U voelt ‘m al aankomen: de Tukkers kwamen langszij. Na een enorme miscommunicatie tussen doelman Leeuwenburgh en verdediger Dammers kon FC Twente-invaller Ugalde zo de bal oppikken en raak schieten: 1-1. Dat was dan ook de eindstand in de Euroborg.

Door het gelijke spel van FC Groningen klimt de club tijdelijk naar de dertiende plaats, al moeten veel ploegen nog in actie komen. Volgend weekend heeft de ploeg van Danny Buijs vrij en gaan de landelijke mannen elftallen de velden betreden. Over twee weken gaat FC Groningen op zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam op het Kasteel. Er wordt dan afgetrapt om half drie.