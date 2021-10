FC Groningen is met zondagavond-wedstrijd tegen AZ zeker 75.000 euro misgelopen

nieuws

FC Groningen is zeker 75.000 euro misgelopen door zondagavond een wedstrijd te spelen tegen AZ. Dat laat de FC maandagavond weten.

Voor en tijdens de wedstrijd werd er al door supporters actie gevoerd tegen het spelen van competitiewedstrijden zondagavond om 20.00 uur. John de Jonge van de supportersvereniging FC Groningen liet aan OOG Tv weten dat door dit tijdstip veel mensen niet naar het stadion komen. Voor gezinnen met kleine kinderen is het bijvoorbeeld niet aantrekkelijk omdat men erg laat weer thuis komt. FC Groningen presenteert maandag de cijfers: “Het aantal verkochte losse tickets lag de helft lager dan bij de laatste thuiswedstrijd tegen FC Twente, namelijk 2.671 tegen 5.412”, zegt algemeen-directeur Wouter Gudde. “Dat is een inkomstenderving van ongeveer 50.000 euro. In vergelijking met het thuisduel met FC Twente lag de horeca-omzet zo’n 29.000 euro lager.”

Zondagavond

Het spelen van zondagavond-wedstrijden is ingesteld vanwege de Nederlandse clubs die Europees voetbal spelen. Door zondagavond in actie te komen krijgen zij meer tijd om zich voor te bereiden. “Europese prestaties zijn in het belang van het totale Nederlandse voetbal en dus ook van FC Groningen. Waartegen wij geageerd hebben, is het voorstel dat alle clubs één keer op zondagavond 20.00 uur thuis spelen. Dus los van de vraag of dit met het oog op Europese wedstrijden noodzakelijk is. Wij zien het belang van live televisieregistraties, maar dit mag in onze ogen nooit ten koste gaan van het stadionbezoek van supporters en sponsors.”

“Wij verkopen een product”

Supportersverenigingen hebben zich altijd verzet tegen de zondagavond-wedstrijd. Van de clubs was alleen FC Groningen tegen. “In totaal is onze financiële schade minimaal 75.000 euro, maar wat veel belangrijker is: wij verkopen een product, in dit geval een seizoenkaart, waarvan de supporter geen gebruik kan maken. De cijfers bevestigen ons gevoel dat voetballen op zondagavond 20.00 uur een heel slecht idee is. Wij vinden deze ontwikkeling zorgwekkend en willen graag discussie voeren gebaseerd op de feiten. Hopelijk gaan ook de andere clubs de cijfers in kaart brengen en komen we tot voortschrijdende inzichten. Wij hebben ons punt duidelijk gemaakt en met cijfers onderbouwd.” Gudde geeft aan het te willen bespreken in de Eredivisie CV.