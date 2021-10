FC Groningen bijna op oorlogssterkte in vrijwel lege Goffert tegen NEC

sport

Het Goffertstadion in Nijmegen - Foto: Roger Veringmeier via Wikimedia Commons

FC Groningen gaat met een vrijwel fitte selectie zondag naar Nijmegen voor het duel tegen NEC. Alleen de verdedigers Mike te Wierik en Radinio Balker zijn geblesseerd.

Trainer Danny Buijs is na twee overwinningen op rij, AZ in de competitie en Helmond Sport in de beker, vol vertrouwen: “N.E.C. is lastig te bestrijden, want de ploeg is in staat op verschillende manieren te spelen. Maar wij stappen zondag de bus in om de drie punten te gaan halen”.

De wedstrijd in het Goffertstadion wordt vrijwel zonder publiek gespeeld, omdat bijna twee weken geleden een deel van een tribune instortte. Het stadion wordt daarom gecontroleerd. Omdat het hoofdgebouw wel veilig is zijn de skyboxen en de tribune voor mindervaliden wel open. Bovendien hoopt NEC in de omloop, net buiten het stadion, drieduizend seizoenkaarthouders te verwelkomen die op grote schermen de wedstrijd kunnen volgen.

Promovendus NEC staat achtste in de eredivisie met 14 punten uit 10 wedstrijden. FC Groningen staat vijftiende met 10 punten. De aftrap is zondag om 14.30 uur.