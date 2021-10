Failliet van Deense vliegmaatschappij zorgt voor kopzorgen bij BBI Travel Eelde

nieuws

Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

Reisorganisatie BBI Travel uit Eelde is in de problemen geraakt door het faillissement van de Deense luchtvaartmaatschappij Great Dane Airlines. BBI zoekt naarstig naar een vervanger.

De Deense maatschappij zou voor BBI Travel wintersportvluchten van Groningen Airport Eelde naar het Zweedse Sälen uitvoeren. Nu moet BBI op zoek naar een vervanger. De reisorganisatie zegt in gesprek te zijn met diverse luchtvaartmaatschappijen die de vluchten kunnen verzorgen. Er zou veel belangstelling zijn voor de vluchten van Eelde naar de luchthaven op de grens van Zweden en Noorwegen.

Great Dane Airlines raakte in de problemen door de coronapandemie. Daardoor reisden veel minder mensen per vliegtuig. Mensen die inmiddels een vlucht bij BBI Travel geboekt hebben, krijgen zo snel mogelijk informatie over een vervangende vlucht.