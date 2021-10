Extra raadsvergadering Vindicat-incident definitief van de baan

nieuws

Foto: Erick Bakker

Er komt deze week definitief geen extra raadsvergadering vanwege het Vindicat-incident van afgelopen weekend. In plaats daarvan wordt de situatie volgende week besproken tijdens een interpellatiedebat. Dat heeft de gemeente Groningen dinsdag aan het einde van de middag bekendgemaakt.

Afgelopen vrijdag vond er een Vindicat-feest plaats bij het Zilvermeer. Vervoerder Qbuzz was gevraagd om feestgangers van en naar de locatie te brengen. Toen het feest op zijn einde liep werd het vervoersbedrijf geconfronteerd met grote groepen jongeren die terug naar de stad wilden. Deze jongeren gedroegen zich intimiderend in de bussen. Daarbij werden noodhamers verwijderd, werd alcohol gedronken, werden sigaretten opgestoken en werden noodknoppen ingedrukt. Buschauffeurs en overige reizigers voelden zich zo geïntimideerd dat zij de hulp van de politie inriepen.

Brief en maatregelen burgemeester

Verschillende politieke partijen spraken afgelopen weekend hun verontwaardiging uit en stuurden aan op een extra raadsvergadering die aanstaande woensdag plaats zou moeten vinden. In eerste instantie kon dit voorstel op steun rekenen van een groot aantal partijen. Maandag volgde er een brief van burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen waarin een feitenrelaas over de gebeurtenissen werd gepresenteerd. Ook werden maatregelen bekendgemaakt. Zo besloot de burgemeester dat een zeilfeest, dat aanstaande vrijdag gehouden zou worden bij Kaap Hoorn, niet door mag gaan. Vindicat maakte even later bekend dat het voorlopig alle evenementen schrapt.

Interpellatiedebat

Verschillende politieke partijen lieten daarop weten dat wat hen betreft daarmee de hitte wat verdwenen is, dat het wat bekoeld is en dat het beter is om de gebeurtenissen te bespreken in de vorm van een interpellatiedebat. Hier bleek dinsdag uiteindelijk een meerderheid voor te zijn. Het interpellatiedebat vindt volgende week woensdag plaats en begint om 16.30 uur.