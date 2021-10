Ex-masseur Groninger Boys krijgt werkstraf, voorwaardelijk cel en beroepsverbod voor ontucht

nieuws

Foto: anna3416 via Pixabay

Een 61-jarige sportmasseur kreeg donderdag een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van tachtig uur opgelegd, omdat hij ontucht heeft gepleegd met een lid van voetbalvereniging Groninger Boys.

De oud masseur kreeg daarnaast een beroepsverbod van drie jaar opgelegd. Ook moet de masseur duizend euro schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer.

Het OM had een taakstraf van honderd uur geëist tegen de man. De celstraf is gelijk aan de eis van het OM. Het OM wilde de man vervolgd zien voor ontucht met twee leden van de vereniging, een moeder en dochter. Maar de rechtbank achtte alleen de vergrijpen tegen één van de twee slachtoffers wettig en overtuigend bewezen.

“Verdachte heeft, door zijn onverhoeds en grensoverschrijdend handelen, het in hem gestelde vertrouwen als sportverzorger ernstig beschaamd”, zo oordeelt de rechtbank. “Hij heeft geen oog gehad voor de gevolgen die zijn gedrag zou kunnen hebben. Hij heeft inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit als gevolg waarvan zij, gezien haar slachtofferverklaring, nog altijd last heeft van psychische problemen.”

Lympydrainage

De ontuchtige handelingen zouden in 2018 hebben plaatsgevonden tijdens zogenaamde ‘lympydrainage’-massages op de sportclub. De man heeft zijn slachtoffer‘gemasseerd’ in de schaamstreek, terwijl dat nergens voor nodig was.

De masseur ontkend de ontucht in alle toonaarden. De man stelde wel spijt te hebben, als de aangeefster de behandeling ‘anders hebben ervaren dan de bedoeling was. De rechtbank ziet in de verklaringen van de 61-jarige man echter voldoende bewijs. De man verklaarde namelijk zijn slachtoffer in haar lies te hebben gemasseerd, terwijl zij naakt op de tafel lag. Na de massage maakte de man opmerkingen over zijn vriendin en hun seksleven en gaf hij knuffels aan het slachtoffer.