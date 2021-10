Ervaren of beginner, de 4 Mijl is er voor iedereen

nieuws

foto: The Wolf / Flickr.com

Zondag staan duizenden hardlopers voor het eerst in twee jaar weer aan de start van de 4 Mijl van Groningen aan de Kromme Elleboog in Haren. Voor sommigen gesneden koek, voor een ander wellicht de eerste keer.

Maar hoe vaak je ook mee hebt gedaan, het blijft een waar volksfeest waar iedere loper zijn eigen verhaal bij heeft. Zo ook Ria en Monique. Ria is een ervaren loopster. Ze loopt marathons, is lid van Groningen Atletiek en in het dagelijks leven altijd in beweging als pakketbezorger. Monique heeft het hardlopen serieus opgepakt en staat zondag voor de tweede keer aan de startstreep.

Beiden hebben er erg veel zin in, zeiden ze toen ze zaterdagochtend hun achtergrondverhaal toelichtten bij Haren Doet op OOG Radio.

Het belang van bewegen

Voor Ria staat voorop dat het gaat om het plezier van bewegen. “4 Mijl is een loop waar je van moet genieten. Geniet van de sfeer onderweg en het weer. Ik heb altijd respect voor iedere loper die loopt, ongeacht de afstand. Geniet gewoon en zie het als een overwinning voor jezelf.” Natuurlijk is ook voor haar de 4 Mijl een andere uitdaging. “Bij een hele marathon moet je wat meer trainen. Een marathon begint eigenlijk pas bij 32, 33 kilometer. De 4 Mijl is gewoon gaan om het maar te zeggen, voor ervaren lopers. Ook dat moet je goed opbouwen, want het is natuurlijk niet helemaal een vlak parcours. Het viaduct zit erin en de Herestraat die een beetje omhoog gaat.”

Sowieso beweegt Ria veel als pakketbezorger. “Ik loop bij PostNL vanuit Kolham. Ik zeg tegen de klanten wel eens dat ik een goede sportschool heb, want deze betaalt mij uit”, grapt ze. Ze is vier dagen in de week een bekend gezicht voor de bewoners van Noorderhoogebrug, Adorp, Sauwerd en Wetsinge.

De tweede beter dan de eerste

Monique deed enkele jaren geleden al eens mee, maar de laatste tijd heeft ze het hardlopen wat serieuzer genomen. “Het is eigenlijk sinds vorig jaar dat ik er een gewoonte van maak om drie keer per week mijn hardloopschoenen aan te trekken. Ik weet van vorige keer hoe gezellig het is, maar qua hardlopen ben ik nog echt een beginner.”

Het doel is duidelijk. “De vorige keer liep ik hem in 42 minuten, dat was niet zo heel erg sterk. Maar ik heb hem toen uitgelopen en dat was het doel.”

Ria loopt, denkt ze zelf, voor de tiende keer mee. “Ik heb het niet bijgehouden, ik hou meer bij hoeveel marathons ik heb gelopen, maar de 4 Mijl is net zo leuk. Ik krijg wel eens de vraag of ik mijn schoenen daar nog voor aantrek. Nou, zeker, want het is het mooiste loopje en als Groningen Atletiek-lid hoor je toch van Haren naar Groningen te lopen.”

De race

Zoals gezegd, voor sommigen, zoals Ria, is de 4 Mijl gesneden koek. Toch moet het nog steeds meezitten volgens haar. “Ik zeg altijd, als je benen niet willen die dag heb je een probleem. Willen ze wel, dan heb je een heel mooi probleem want dan vlieg je over het parcours.”

Monique wordt naar Haren gebracht, vanaf huis in Tolbert. “Ik ga samen met mijn dochter aan de start verschijnen. Ik heb me ingeschreven voor de recreantenloop en zij voor de studentenloop. We worden heel luxe naar P+R Haren gebracht, dus we hoeven niet met pendelbussen ofzo.”

De weg naar succes

Maar wat is nu de goede manier om zo’n 4 Mijl aan te pakken als beginner? Monique is stellig: “ik doe mee voor de gezelligheid en ik hoop een betere tijd neer te zetten, maar er zit alleen maar progressie in.”

Ria geeft haar graag mee dat ze moet genieten van de sfeer. “De grootste tip is niet te hard beginnen, je moet het verdelen. Het voordeel van voorin starten is dat het niet druk is op het parcours, maar het nadeel is dat er in het begin nog niet zoveel publiek staat. Als Monique start is het eigenlijk veel leuker, want zeker als het mooi weer wordt moet je gewoon genieten van de sfeer onderweg.”

De dames zijn te herkennen aan hun startnummers W253 (Ria) en 10196. Ook zijn ze te volgen via Instagram.

