Eindelijk winst voor Martini Sparks in basketball league

sport

Foto: Martini Sparks

De vreugde was groot zaterdagavond in sporthal Scharlakenhof in Haren, want Martini Sparks pakte eindelijk een overwinning. De Groninger vrouwen versloegen Jolly Jumpers uit Tubbergen met 81-70.

Martini Sparks heeft er lang op moeten wachten, want het vorige seizoen in de basketball league werd geen enkele wedstrijd gewonnen en dit seizoen stond de teller na drie wedstrijden ook nog steeds op nul.

Martini Sparks was trefzekerder en feller dan het ook nog puntloze Jolly Jumpers. Na het eerste kwart stond het 18-11 en de rust werd ingegaan met een 41-28 voorsprong. Ook in het derde kwart troefde Martini Sparks de Twentse ploeg af en de voorsprong liep op naar 20 punten: 63-43. In het laatste deel van de wedstrijd verslapte Martini Sparks wat en kwam Jolly Jumpers terug tot 11 punten. Maar dat mocht de pret bij Martini Sparks niet drukken. De eerste winst sinds lange tijd was binnen.

Martini Sparks steeg naar de zesde plaats in de basketball league met twee punten uit vier wedstrijden.