Eind november Woonstrijd-protest op Vismarkt

Foto: Erick Bakker

Na het eerste, grote woonprotest in Amsterdam van halverwege september schieten de protesten voor ander woonbeleid als paddenstoelen uit de grond. Nadat verschillende organisaties in onder andere Rotterdam en Den Haag een protest aankondigden, is het 28 november de beurt aan Groningen.

Het protest richt zich tegen de lange wachtlijsten voor sociale huur, de verdubbelde dakloosheid, het grote tekort aan woningen en de doelgerichte afbraak van de volkshuisvesting in Nederland. “Wonen is een grondrecht, maar zo behandelen we het nu niet”, vertelt Marinus Jongman, woordvoerder namens WOONSTRIJD in Groningen. “Jaar na jaar is de volkshuisvesting stukje bij beetje gesloopt. Het is tijd voor een radicale breuk met het wanbeleid van de afgelopen decennia. Wat ons betreft herstellen we de volkshuisvesting in ere.”

De organisatie roept iedereen op om op 28 november om 14:00 naar de Vismarkt te komen. Binnenkort presenteren WOONSTRIJD haar manifest met lokale en nationale eisen voor de herziening van het woonbeleid.