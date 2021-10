Eigenaar weet samen met Dierenambulance ontsnapte wallaby te vangen

nieuws

Foto: Glen Fergus via Wikimedia Commons

De wallaby die twee weken geleden wist te ontsnappen is dinsdagavond gevangen. De eigenaar wist het dier samen met een medewerker van de Dierenambulance te vangen. Dat meldt RTV Noord.

Begin deze maand wist de wallaby, voor de tweede keer in korte tijd, te ontsnappen. Het dier verbleef op het Bamboo Lodge op het Suikerunieterrein. Sindsdien zwierf het in de omgeving rond, en werd het dier verschillende keren gespot. Dinsdagavond bleek dat het dier was teruggekeerd naar het Suikerunieterrein, waarbij het zichzelf had klemgezet. De eigenaar kon toen samen met de Dierenambulance-medewerker het dier insluiten.

De kans dat de wallaby weer kan ontsnappen is klein. De eigenaar laat weten dat hij het dier inmiddels heeft overgedragen aan de vorige eigenaar. Wallaby is de naam die wordt gegeven aan verscheidene soorten kleine tot middelgrote kangoeroes.