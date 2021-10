Eerste zege Donar in groepsfase Europe Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de eerste overwinning te pakken in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De Groninger basketballers wonnen woensdagavond in Oostenrijk na verlenging van Kapfenberg Bulls: 85-89. Na de reguliere 40 minuten spelen was de stand 76-76.

Drie kwarten lang waren de ploeg gewaagd aan elkaar. Dat is ook te zien aan de tussenstanden na de eerste drie kwarten: 19-21, 35-35 en 53-54. Aan het begin van het vierde kwart liep Donar snel uit na 53-62, en na twee dunks van Henry Caruso in twee achtereenvolgende aanvallen werd het zelfs 56-67. Vanaf dat moment kwam de thuisploeg, die in de hele wedstrijd vooral heel veel driepuntsschoten nam, sterk terug, en kort voor het eindsignaal werd het 76-76.

In de verlenging bleef het tot kort voor het einde spannend. Donar-spelverdeler Leon Williams benutte in de slotminuut vier vrije worpen, waardoor Kapfenberg Bulls niet meer kon terugkomen.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 22 punten, Donte Ingram met 19 punten en Amanze Egekeze met 13 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zondagmiddag. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in Zwolle tegen Landstede Hammers. Dat is weer een wedstrijd in de BNXT League.