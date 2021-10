Eerste officiële dronevlucht vanaf Groningen Airport Eelde

nieuws

Op Groningen Airport Eelde vindt donderdag de eerste officiële dronevlucht plaats vanaf een internationale luchthaven in Nederland. Het is een volgende stap naar de integratie van bemand en onbemand vliegverkeer.

De vlucht maakt deel uit van het side-event Hydrogen Valley Aviation. Daarbij staan de duurzaamheidsambities van de luchthaven centraal. Het gaat donderdag om een zogenoemde BVLOS-vlucht. Die afkorting staat voor ‘beyond visual line of site’. Het is een volgende stap naar de integratie van bemand en onbemand vliegverkeer. Bij een BVLOS-vlucht wordt dus buiten het directe zicht gevlogen.

Eelde is de enige luchthaven in ons land met een ontheffing voor deze vluchten. Drone Delivery Services is de enige partij met een vergunning om te vliegen op locatie. Volgens de organisatie betekent dit dat de samensmelting van bemand- en onbemand vliegverkeer nu echt binnen bereik is.