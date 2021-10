sport

Warming up van Drs. Vijfje

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond de eerste nederlaag van het seizoen geleden.

In Groningen was het ook nog ongeslagen Drachtster Boys met 2-1 te sterk. Drachtster Boys bleef koploper in de eredivisie zaalvoetbal met 12 punten uit 4 wedstrijden. Vijfje is derde met 9 uit 4.

In de eerste divisie mannen won PKC’83/ Team Carré in eigen huis met 4-0 van Het Vennewater uit Heiloo. PKC klom naar de tweede plaats met 10 punten uit 5 wedstrijden. VNS United is koploper.