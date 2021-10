Eerste dronevlucht buiten zicht van piloot op Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Groningen Airport Eelde had donderdagmiddag niet alleen een primeur met de overeenkomst voor de eerste elektrische luchttaxidienst van Nederland. Tijdens het side-event Hydrogen Valley Aviation werd voor het eerst een ‘beyond visual line of sight (BVLOS)’ vlucht uitgevoerd met een drone op een gecontroleerde luchthaven.

De vlucht met de drone was de eerste vanaf een internationale luchthaven in Nederland, waarbij buiten het directe zicht wordt gevlogen in het luchtruim die door de verkeersleiding wordt beheerd. De vlucht zorgde ervoor dat de drone bijna een kilometer van de piloot verwijderd was, waar er normaal op maximaal 500 afstand wordt gevlogen.

De vlucht werd uitgevoerd door Egbert Swierts, oprichter van Drone Delivery Services: “Dat we nu proefvluchten kunnen uitvoeren vanaf onze thuisbasis Groningen Airport Eelde, biedt veel perspectief voor de toekomst: de samensmelting van bemand en onbemand vliegverkeer is nu echt binnen handbereik’”.

Voorlopig blijft Groningen Airport Eelde de enige luchthaven in Nederland waar een bedrijf een ontheffing voor dit soort vluchten. Iets waar luchthavendirecteur Meiltje de Groot best wel trots op is: “Deze vlucht laat wederom zien dat we als luchthaven samen met marktpartijen uit de regio pionieren. Het past uitstekend binnen de verduurzamings- en innovatieplannen van stichting NXT Airport.”