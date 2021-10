Dutch Food Week van start

Gezond koken en genieten van eten is in deze huidige tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Daarom zijn er van 9 tot en met 16 oktober allerlei evenementen rondom voedsel te beleven voor basisschool leerlingen tijdens De Dutch Food Week. De week stimuleert het delen van kennis met elkaar op allerlei vlakken en toont nieuwe ontwikkelingen die met ons eten te maken hebben.

Door Jong Leren Eten van GGD Groningen en de provincie Groningen worden in de Dutch Food Week de FoodSpelen voor scholen georganiseerd en Kok in de Klas. Het doel is om kinderen en jongeren meer in aanraking te brengen met kennis en activiteiten over voedsel zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. Om kinderen te laten zien waar hun eten vandaan komt en hoe je het bereidt zijn alle basisscholen uitgenodigd voor de FoodSpelen en Kok in de Klas.

Zeven boeren van ‘De Boer op Noord’ doen mee en ontvangen schoolklassen. Leerlingen maken kennis met een melkvee-, akkerbouw- of zoogkoeienbedrijf. Met diverse spelletjes gaan leerlingen producten verzamelen op de boerderij waarmee ze iets lekkers gaan maken om vervolgens samen op te eten. Bij de activiteit Kok in de klas doen 52 schoolklassen uit heel Groningen mee. Hiervoor gaan de leerlingen gezamenlijk een maaltijd in de klas bereiden, waarbij ze door een online filmpje instructies krijgen van een chef-kok.