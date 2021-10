Duitse derde divisionist houdt internationalloos FC Groningen op gelijkspel in oefenduel

sport

Foto Andor Heij. Voetbal

De oefenwedstrijd die FC Groningen donderdagmiddag in Duitsland speelde tegen SC Verl, is geëindigd in een 1-1 gelijkspel.

Zonder internationals Tomas Suslov, Jørgen Strand Larsen, Neraysho Kasanwirjo en Daniël van Kaam speelde de Groningse club op Sportplatz Wietmarschen in Verl, om op die manier wedstrijdritme te behouden in de interlandperiode. De wedstrijdselectie werd daarom aangevuld met twee spelers uit de opleidingsploeg van FC Groningen.

De Groningers kwamen, na iets meer dan een half uur in de eerste helft, op voorsprong tegen de Duitsers, dankzij een treffer van Mo El Hankouri. Maar kort na de rust kreeg de Groningse verdediging een hoekschop van SC Verl, wat uitkomt in de 3. Bundesliga, niet op tijd weg en de voorsprong verdween. FC Groningen ging vervolgens op zoek naar de beslissende goal, maar ondanks verscheidene kansen viel deze niet.

FC Groningen trof de Duitse tegenstander al eerder dit seizoen, in de voorbereiding op de competitie. Dat duel eindigde in een 3-2 nederlaag, omdat de Groningers een groot deel van de wedstrijd met tien man moesten spelen.