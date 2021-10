Drukte van belang dreigt in ‘Groningse’ eerste klasse E door horizontale overstappers

sport

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - VV Groningen.

Het wordt volgend seizoen waarschijnlijk een drukte van belang in de noordelijke eerste klasse E waarin drie stad Groninger clubs, Oranje Nassau, PKC’83 en VV Groningen, acteren.

Dat heeft te maken met de mogelijkheid van horizontaal overstappen van speeldag in het amateurvoetbal vanaf de eerste klasse en lager. Diverse clubs willen liever op zaterdag voetballen, omdat dit een voorkeur heeft bij veel jonge voetballers.

Zondagclubs moesten voorheen dan in de vijfde klasse beginnen, maar vanaf volgend seizoen mag de vereniging van de KNVB in dezelfde klasse blijven. Tenminste als de clubs dit voor vandaag (vrijdag) hebben aangegeven.

Drie clubs uit de noordelijke eerste klasse F, waarin GRC Groningen en SC Stadspark zitten, maken de overstap: Hoogezand, Heerenveen en FVC uit Leeuwarden. Dat zou betekenen dat zaterdag 1E van 14 naar 17 clubs gaat en de zondag 1F van 13 naar 10.

De KNVB streeft echter naar competities tussen de 12 en de 16 clubs. En de voetbalbond wil ook geen versterkte promotie of degradatie. Het wordt daarom waarschijnlijk schuiven met clubs tussen de zes districten die Nederland rijk is. Op zaterdag zijn er vijf districten, omdat er in het zuiden vooral op zondag wordt gevoetbald. Een optie voor de KNVB is om ook op zaterdag een zesde eerste klasse in het leven te roepen, omdat er landelijk al 12 clubs zijn die van de zondag eerste klasse naar de zaterdag eerste klasse willen.

Maar het zijn niet alleen eersteklassers die overstappen. Ook in de lagere klassen willen veel clubs van de zondag naar de zaterdag. West 2, met vooral clubs uit Zuid Holland, spant de kroon met ongeveer 25 overstapper. Noord is met ongeveer 10 overstappers een goede tweede. Dus ook in de lagere klassen op zaterdag wordt het dringen geblazen. In de gemeente Groningen verandert overigens geen enkele club van speeldag.

Aan het overstappen zitten wel restricties. De clubs mogen niet promoveren of aan de nacompetitie deelnemen via een periodetitel. Clubs die in de hoofdklasse, zoals Be Quick 1887, of hoger spelen kunnen niet overstappen, omdat de KNVB bang is de competitieopzet en het niveau dan niet te waarborgen is.