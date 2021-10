Druk op zorg hoog door ziekteverzuim verpleegkundigen

nieuws

Foto: Publiek Domein

De druk op de zorg in Noord Nederland blijft hoog. Dat zegt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Dat komt mede doordat er minder verpleegkundigen beschikbaar zijn.

Het aantal coronapatienten in de ziekenhuizen neemt weer toe. Dat zijn vooral mensen die niet gevaccineerd zijn. Landelijk zijn dat er 859. Drie weken geleden waren dat er 469. Landelijk liggen er 200 patiënten op de IC. In Noord Nederland liggen er veertien op de IC. Drie komen uit een andere regio. Klinisch zijn er landelijk 659 Covid- patiënten opgenomen, waarvan 38 uit het noorden. Zes komen uit een ander regio.

Ziekteverzuim

De druk is nog beheersbaar in het noorden zegt het AZNN, maar er zijn wel zorgen. Dat komt niet alleen door het toenemend aantal corona patiënten. Er is ook minder IC-personeel beschikbaar door een hoog ziekteverzuim. Ook onder andere verpleegkundigen, die bij de eerdere coronagolven bijsprongen, is een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is de reguliere zorg hervat. Daardoor kunnen minder coronapatiënten opgenomen worden.

Griep

Het AZNN vreest naast een stijging van de coronagevallen ook een stevig griepseizoen met de nodige ziekenhuisopnames. Dat komt omdat de griep vorig jaar is uitgebleven door de coronamaatregelen. Veel mensen hebben daarom minder weerstand. Het AZNN roept daarom op om de basisregels in acht te houden, zoals afstand houden, handen wassen en mondmaskers dragen waar dat nodig is. Hiermee is de kans op corona of griep kleiner. Verder doet het AZNN een oproep om je te laten vaccineren.