Drie uur lang op een paal staan bij Der Aa-kerk voor mentale gezondheid van jongeren

nieuws

Foto: Last Man Standing

Volgende week zaterdag (30 oktober) gaan tussen de 20 en 40 mensen drie uur lang op een paal of andere verhoging staan op het plein bij Der Aa-kerk in Groningen. De actie is onderdeel van het landelijke initiatief ‘Last Man Standing’ en bedoeld om aandacht te vragen voor psychische problemen bij jongeren.

Met de actie wordt ook geld opgehaald voor MIND, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een psychisch gezonde samenleving. In Groningen bundelt MIND de krachten met Stichting Open Mind, die op dat moment op het Der Aakerkplein de fototentoonstelling OPEN etaleert. Deze tentoonstelling gaat over mensen, die worstelen met depressie.

In Groningen doen tot nu toe 20 mensen mee, maar er komen nog steeds deelnemers bij. Bijna 500 mensen doen mee in heel Nederland. Aanmelden voor de actie kan nog steeds, via de website van Last Man Standing.