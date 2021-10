Drie bevingen op één dag komt zelden voor: “Gebied is grillig”

nieuws

In een deel van de provincie Groningen werden maandag drie aardbevingen gevoeld. Een seismoloog van het KNMI noemt dit in een interview met het NRC uitzonderlijk.

Volgens Läslo Evers worden er wel vaker meerdere aardbevingen op één dag geregistreerd, maar drie aardbevingen, waarvan twee voelbaar noemt hij uitzonderlijk. Volgens de seismoloog zijn aardbevingen met een magnitude vanaf 1.5 waarneembaar, boven de 2 zijn ze goed voelbaar. Groningen werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een eerste aardbeving. Deze had een kracht van 2.5 op de schaal van Richter, het epicentrum lag bij Zeerijp. In de middag volgde een beving met een magnitude van 1.8 bij Appingedam. In de avond werd een beving van 2.2 op de schaal van Richter gemeten, opnieuw bij Zeerijp.

Hart van het gasveld

Volgens Evers komen de twee bevingen bij Zeerijp uit het hart van het gasveld. De tweede beving, in de avond, kan een reactie zijn op de eerste. De seismoloog denkt niet dat er sprake is van een naschok. De beving bij Appingedam staat los van de andere bevingen. Volgens Evers is hier sprake van andere ondergrondse breuken die de bevingen veroorzaken.

Geen voorspelling

De seismoloog durft geen voorspelling te doen voor de komende periode. Hij noemt het gebied grillig. Soms zijn er perioden dat er geen bevingen zijn, en dan zijn er op één dag soms weer twee bevingen. “We kunnen niet meten of er in de komende dagen of weken een aardbeving zal plaatsvinden. Dat weten we gewoonweg niet”, zegt Evers in het NRC.

Ruim negentig schademeldingen

Eerder dinsdag liet het Staatstoezicht op de Mijnen, SODM, al weten dat de bevingen bij Zeerijp hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn omdat de epicentra op dezelfde breuklijn in de zandsteenlaag liggen. Tot dinsdagmiddag 12.00 uur kwamen er 94 schademeldingen binnen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij een woning in de stad Groningen moesten direct preventieve veiligheidsmaatregelen worden genomen in verband met een acute, onveilige situatie.