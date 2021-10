Drafsport in Groningen pakt laatste strohalm: “Het laatste wat je wilt is dat de sport helemaal verdwijnt”

nieuws

Eén van de laatste paardenraces op de Groningse drafbaan (Foto: Bram Koster)

Het is bijna drie maanden geleden dat de laatste wedstrijden op de drafbaan in het Stadspark werden verreden. Om de sport voort te kunnen laten bestaan wordt nu de laatste strohalm gegrepen.

“De sluiting van de Drafbaan in het Stadspark heeft de breedtesport enorm geraakt”, vertelt Kees de Bock van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen. “Het is een zwart scenario. Je sluit niet alleen een drafbaan maar je verliest ook een kweekvijver waar nieuw talent de kans krijgt om zich te laten zien. De sluiting heeft dan ook gevolgen voor de kleinere trainers, eigenaren van fokbedrijven, hoefsmeden en voerbedrijven. En de breedtesport had het al zwaar hè. Eerder waren de grasbanen van Aduard, Leek en Eenrum al weggevallen waardoor de sport helemaal leek te verdwijnen uit de provincie.”

Aduard en Eenrum

Maar nu lijkt de laatste strohalm gegrepen te worden. “Het bestuur van Aduard heeft zich herpakt en zeer waarschijnlijk kunnen daar komend seizoen weer koersen georganiseerd worden. Ondertussen is men ook in Eenrum hoopvol. Dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen omdat daarmee ook de kleinere trainers, eigenaar-trainers en fokkers weer perspectief wordt geboden.” Ook voor De Bock is er een rol weggelegd. “In Joure ligt de mooiste grasbaan van Nederland. Gerard Steeman is daar 25 jaar voorzitter geweest. Hij is onlangs gestopt, maar is gevraagd om in Aduard het spel op de wagen te zetten. Dat wil hij, en hij heeft gevraagd of ik daar ook een rol in wil betekenen. Daarnaast zijn de twee overgebleven bestuursleden van Aduard, Marian Roeters en Jack Kamminga, bereid gevonden om in de nieuwe setting de schouders eronder te blijven zetten. Super mooi dus.”

Laatste bestuursvergadering

Terug naar Groningen. Want de laatste koersdag op de Drafbaan mag dan achter ons liggen, de laatste vergadering van de KHRV staat nog op het programma. “Die vindt komende dinsdag plaats. En daarbij gaan we dus beslissen wat er met de KHRV gaat gebeuren. Er liggen verschillende scenario’s op tafel. Wordt de vereniging opgeheven of gaat het verder als een slapende vereniging. En wat te doen met de huidige financiële middelen. Gaan we het geld, dat we graag in onze mooie sport willen investeren, in één keer uitgeven of smeren we het over verschillende jaren uit zodat we de sport echt kunnen ondersteunen waar nodig.”

Minidraverijen

De eerste investeringen zijn inmiddels ook gedaan. “We hebben een begin gemaakt door op de banen van Alkmaar, Duindigt en Wolvega zogeheten Minidraverijen financieel te steunen zodat de jeugd de kans krijgt om een echte koers te rijden. Menig toppikeur en trainer die ons land rijk is, zijn op die manier begonnen en de eerste editie in Alkmaar afgelopen maand had zo veel aanloop dat er die middag twee koersen zijn verreden.”