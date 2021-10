“Donderdag wolkenvelden en opklaringen, volgende week herfst en lente met kans op 20 graden”

nieuws

Waar het dinsdagavond er nog op leek dat het volgende week echt herfstachtig weer gaat worden, denkt OOG-weerman Johan Kamphuis nu dat er volgende week wellicht een vleugje lente mogelijk is met misschien wel 20 graden.”

“Donderdag wisselen wolkenvelden en enkele opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel droog, en bij een matige wind uit westelijke richting, windkracht 4, wordt het 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag volgt regen. Vrijdagochtend vallen er eerst een paar buien. Vanuit het noordwesten wordt het droog, en dat blijft het de rest van de dag ook. Het wordt 13 graden.”

“Op zaterdag is er eerst kans op mist en is het half tot zwaar bewolkt bij 13 graden. Op zondag zijn er wolkenvelden en neemt de kans op een opklaring in de loop van de dag wat toe. Het wordt 14 of 15 graden. Na het weekend volgen herfst en lente. De wind neemt toe en ook valt er zo nu en dan wat lichte regen. Een tikje herfstachtig dus. Echter, de temperaturen lopen steeds verder op en woensdag kan het wel 20 graden worden: een vleugje voorjaar.”

