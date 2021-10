“Donderdag veel bewolking en mistbanken, in het weekend veel zon”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aanstaande weekend belooft zonnig te gaan verlopen. Na het weekend lijkt de kans op regen toe te nemen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er veel bewolking en is er kans op een paar mistbanken”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag zijn er een paar voorzichtige opklaringen. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden. In de avond, en in de nacht naar vrijdag is er opnieuw kans op mist. Vrijdag en zaterdag is er veel zon, al kunnen de dagen wel met mist of nevel beginnen. Op vrijdag wordt het 17 of 18 graden, op zaterdag wordt het 15 graden. De wind is zwak of matig, windkracht 3, en komt uit oostelijke richting.”

“In de nacht van zaterdag op zondag is er kans op grondvorst. Zondag is er, na een ochtendmistbank, ook veel zon. Later op de dag schuift er bewolking binnen. Bij een zwakke westenwind wordt het 15 graden. Maandag neemt de kans op regen in de loop van de dag toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.