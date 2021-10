“Donderdag en vrijdag zonovergoten herfstdagen, vanaf zondag onstabieler”

nieuws

Na twee mooie herfstdagen gaat vanaf zondag weer omslaan en wordt het onstabieler. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het zonovergoten herfstweer”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 16 of 17 graden. Op vrijdag is het opnieuw stralend met een paar wolken in de middag. Met 17 graden als maximumtemperatuur blijft het zeer zacht. Op zaterdag is er meer bewolking, en in de middag is er kans op een buitje. Het wordt dan 15 graden.”

“Op zondag begint de dag droog met af en toe zon, maar is er in de namiddag en avond kans op veel regen. Het wordt op zondag 16 graden. Na het weekend gaan zonnige perioden en buien elkaar afwisselen. Het wordt minder zacht met maximumtemperaturen van 11 of 12 graden. Soms waait het stevig uit westelijke richting.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.