Donar wint ruim van The Hague Royals

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond in Den Haag gewonnen van The Hague Royals, dat voor het tweede seizoen op het hoogste niveau acteert. Het werd 52-91.

Donar speelde zonder de nog steeds niet helemaal herstelde Henry Caruso, en ook Austin Luke is geblesseerd. Daardoor waren er heel veel speelminuten voor de jongelingen Sheyi Adetunji en Kjeld Zuidema. Verder ontbrak hoofdcoach Matthew Otten wegens familieomstandigheden, waardoor assistent-coach Jan Stalman voor de tweede keer dit seizoen langs de lijn stond.

Beide ploegen maakten er in het eerste kwart een driepuntsschotfestijn van, en aan het eind van het kwart had Donar al een klein gaatje geslagen: 17-22. In het tweede kwart wisten de Groningers de thuisploeg ruim een half kwart lang op 2 punten te houden, maar richting de rust werden dat er uiteindelijk 15. Zelf bleef Donar rustig verder scoren, zodat de ruststand 32-44 was. Na rust liep Donar verder uit; eerst tot 46-71 aan het eind van het derde kwart, en in het laatste kwart hield Donar The Hague Royals op slechts 6 punten.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 20 punten, Marquis Addison met 17 punten en Sheyi Adetunji met 10 punten. Bij The Hague Royals was Casey Lopes topscorer met 15 punten.

Donar staat op de vierde plaats in de BNXT League met 5 punten uit 3 wedstrijden.