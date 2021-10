Donar wint dit keer wél van Zwolle

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Na twee nederlagen tegen Landstede Hammers, namelijk in de voorbereiding en in MartiniPlaza, is het Donar zondagmiddag gelukt om te winnen van de Zwollenaren. Het werd in Zwolle 63-75.

Ruim een halve wedstrijd was de thuisploeg de bovenliggende partij. Na het eerste kwart (16-12) liep Landstede Hammers nog iets verder uit, tot 30-24 bij rust. Na 36-28 wist Donar in te lopen, en bij 42-42 was het gelijk. Aan het eind van het kwart hadden de Groningers een lichte voorsprong van 46-51. Opmerkelijk was dat Donar in het derde kwart meer punten maakte dan in de hele eerste helft.

In het laatste kwart walste Donar over Zwolle heen. Halverwege was het al 53-65 en het verschil van 12 punten was er ook na het eindsignaal.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 19 punten (+ 12 rebounds), Donte ingram met 14 punten en Thomas Koenis met 12 punten. Bij Landstede Hammers was Noal Dahlman topscorer met 19 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de BNXT League en heeft 11 punten uit 7 wedstrijden. Komende woensdag speelt de ploeg van coach Matthew Otten weer een wedstrijd in de FIBA Europe Cup. Dan speelt Donar in Londen tegen London Lions.