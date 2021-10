Donar verliest van Landstede na verlenging

sport

Leon Williams van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in MartiniPlaza in een slechte, maar razendspannende wedstrijd verloren van Landstede Hammers uit Zwolle. Aan het eind van de reguliere wedstrijd was het 60-60, en de verlenging eindigde bij 67-69.

Donar speelde wederom zonder Austin Luke en Henry Caruso. Al in het eerste kwart (17-24) leken de gasten sterker dan Donar. Het tweede kwart was een drama: veel slordigheden, veel gemiste schoten. Ook Landstede deelde in de malaise, waardoor de kwartuitslag 9-6 was en de ruststand derhalve 26-30. Opvallend bij Donar was de off-day van Marquis Addison: hij schoot in de hele wedstrijd slechts 3 van zijn 22 schoten raak.

In het derde kwart kwam Donar voor even langszij, en door een driepunts-buzzerbeater van Leon Williams was de stand na het derde kwart 51-52. Het vierde kwart was weer bedroevend en eindigde in 9-8, dus na 40 minuten spelen was de stand gelijk: 60-60. In de verlenging bleef het spannend. Leon Williams leek bij de stand 64-66, 22 seconden voor tijd, de wedstrijd met een driepunter te beslissen, maar in de daaropvolgende aanval scoorde spelverdeler Naba Echols van Landstede eveneens een driepunter. In de laatste 4 seconden wist Donar niet meer tot een schot te komen.

Topscorers bij Donar waren Leon Williams met 23 punten en Donte Ingram met 20 punten. Bij Landstede Hammers was Noah Dahlman topscorer met 20 punten.

Donar staat op de zevende plaats in de BNXT League met 6 punten uit 4 wedstrijden. Komende woensdag speelt Donar de eerste wedstrijd in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Tegenstander in MartiniPlaza is London Lions.