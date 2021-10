Donar verliest, maar toont strijdlust

sport

Amanze Egekeze van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond ook de tweede wedstrijd in de FIBA Europe Cup verloren. De Groninger basketballers toonden in de thuiswedstrijd tegen het Duitse Medi Bayreuth veel strijdlijst, maar kwam toch te kort: 64-71.

De thuisploeg, nog steeds zonder Austin Luke en Lotanna Nwogbo, begon nog niet best, getuige de tussenstand 3-12 en de kwartuitslag 12-22. Tegen de rust kwam Donar terug, mede door 2 driepunters achter elkaar van Henry Caruso. De ruststand van 31-39 was hoopgevend voor het vervolg.

Al vrij snel na rust ging het mis. De Duitsers liepen uit van 33-39 naar 35-51, en een ruime nederlaag leek in de maak. Toch wist Donar het verschil weer te verkleinen, en aan het eind van het derde kwart was het verschil 9 punten: 49-58. In het laatste kwart was het verschil zelfs nog even 5 punten (bij 57-62), maar daarna scoorde Bayreuth 7 punten achter elkaar en werd de wedstrijd niet meer spannend.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 20 punten (+ 10 rebounds) en Donte Ingram met 10 punten.

Donar speelt komende zaterdagavond in MartiniPlaza weer een wedstrijd in de BNXT League, tegen koploper Heroes uit Den Bosch.