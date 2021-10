Donar pas in slotkwart langs Den Helder Suns

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Den Helder gewonnen van Den Helder Suns. Pas in het slotkwart namen de Groninger basketballers een beslissende voorsprong: 78-88.

Donar miste niet alleen nog steeds spelverdeler Austin Luke, maar had ook nog eens te maken met een geblesseerde Lotanna Nwogbo. De thuisploeg was in de openingsfase op dreef en kwam op 7-0. Na 19-12 kwam Donar terug tot 19-18 aan het eind van het eerste kwart. In het tweede kwart liep Den Helder eerst uit naar 28-21, maar vervolgens werd het bij 36-36 gelijk. De rust kwam bij 43-38.

Halverwege het derde kwart kwam Donar voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong door een driepunter van Marquis Addison (54-56), die zijn schot weer had gevonden. Hij was in dit kwart goed voor 3 driepunters en in totaal 12 punten. Ook Henry Caruso bemoeide zich nadrukkelijk met de score, mede door 10 punten in het derde kwart. Aan het eind van het kwart was er een kleine voorsprong voor Donar: 63-67. In het laatste kwart namen de Groningers een beslissende voorsprong, en Den Helder was niet bij machte om nog terug te komen in de wedstrijd.

Topscorers bij Donar waren Henry Caruso met 25 punten, Marquis Addison met 22 punten en Amanze Egekeze met 17 punten. Bij Den Helder Suns was Stan van den Elzen topscorer met 17 punten.

Donar staat nu op de vierde plaats in de BNXT League. De ploeg van coach Matthew Otten speelt komende dinsdag weer in de FIBA Europe Cup. Dan is in MartiniPlaza een thuiswedstrijd tegen Medi Bayreuth.