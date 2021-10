Donar komt net tekort tegen Den Bosch

sport

Jason Dourisseau bedankt het publiek (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis verloren van koploper Heroes uit Den Bosch. In de slotfase waren de Bosschenaren net iets sterker: 62-68.

Bij de spelerspresentatie was er een eerbetoon en langdurig applaus voor Erik Braal, eerder kampioenenmaker van Donar en nu coach van Heroes. Beide ploegen maakten er een intense en spannende wedstrijd van, en de verschillen waren zeer klein. Na het eerste kwart was het 19-21, bij rust 37-35. Met name Marquis Addison, die onlangs nog jammerlijk faalde als schutter, scoorde erop los. Na drie kwarten was de stand gelijk: 56-56.

Het bleef in het laatste kwart spannend, totdat Heroes van 60-60 uitliep tot 60-66 en Donar niet meer kon aanhaken.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 25 punten en Amanze Egekeze met 12 punten. Bij Heroes was Clay Mounce topscorer met 15 punten. Na afloop van de wedstrijd werd clubicoon Jason Dourisseau bedankt voor bewezen diensten in 10 seizoenen Donar. Zijn spelersnummer 8 werd ‘retired’ en hij kreeg de Erepenning van de gemeente Groningen uit handen van burgemeester Koen Schuiling.

Donar staat op de zesde plaats in de BNXT League en heeft 9 punten uit 6 wedstrijden.