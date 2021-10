Donar door in Europa ondanks verlies

sport

Foto: Gerrie van der Boom FotoKlick Fotografie Donar - Benfica

Donar heeft zich als ‘lucky loser’ geplaatst voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup, ondanks dat de ploeg vrijdagavond verloor van Benfica, met 73-81.

In de openingsfase leek het er niet op dat de Groningers kans maakten om van de Portugezen te winnen, want halverwege het eerste kwart was het 7-16. Toch kwam Donar, mede door 8 punten van spelverdeler Austin Luke, terug tot 17-18. Aan het eind van het kwart was het verschil 5 punten: 17-22.

Ook in het tweede kwart bleven de tegenstanders een kleine voorsprong houden, en bij rust was het verschil ten opzichte van het eerste kwart ongewijzigd, namelijk 5 punten: 32-37.

Het derde kwart gaf hetzelfde beeld te zien. Benfica liep eerst 9 punten uit, maar 4 minuten voor het eind van het kwart kwam Donar op dezelfde hoogte (48-48), wat ervoor zorgde dat het publiek zich flink ging roeren. Helaas kon de ploeg niet doordrukken, waardoor de stand aan het eind van het kwart 52-59 was.

In het laatste kwart had Donar zeker kansen op de winst, maar de ploeg leed vele malen balverlies, wat er mede voor zorgde dat Benfica uiteindelijk aan het langste eind trok.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 17 punten en Austin Luke en Amanze Egekeze met beiden 14 punten.