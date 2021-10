Doktersdienst wordt overspoeld met telefoontjes

nieuws

Foto: Andries Oord

De Doktersdienst Groningen roept mensen zaterdagmiddag op om alleen bij spoed de dienst te bellen. Sinds zaterdagochtend wordt de Doktersdienst overspoeld met telefoontjes.

Een woordvoerder spreekt van een gekkenhuis. Halverwege de middag stonden er nog ruim honderd mensen in de wacht om teruggebeld te worden. De wachttijd was op dat moment opgelopen tot ongeveer 2,5 uur. Qua telefoontjes gaat het om twee keer zoveel als dat men normaal op een zaterdag krijgt te verwerken. De Doktersdienst meldt dat er alleen bij serieuze ziektebeelden gebeld mag worden. Zaterdag ziet men dat veel telefoontjes te maken hebben met klachten die ook tot maandag hadden kunnen wachten, zoals kriebelhoest, het aanvragen van recepten en gekneusde enkels.

De Doktersdienst is bang dat door minder belangrijke telefoontjes, de echte spoedgevallen in het gedrang komen. Daarom doet men de oproep om alleen bij spoed te bellen. Ook ziet men, omdat de wachttijd oploopt, dat mensen spontaan naar de Doktersdienst komen. Daarvan laat men weten dat dat ook niet de bedoeling is. Het is onbekend waarom het zaterdag zo druk is.