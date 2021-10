Dode man in Oosterhamrikkanaal kwam niet door misdrijf om het leven

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De 41-jarige man uit Surhuisterveen, wiens lichaam afgelopen dinsdag in Oosterhamrikkanaal werd gevonden bij de Zaagmuldersbrug, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat heeft de politie vrijdagmiddag laten weten.

Het lichaam werd in het water aangetroffen, in de buurt van de Zaagmuldersbrug. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. Het (nog) niet bekend hoe de persoon in het water terecht is gekomen.

Het lichaam van de overleden inwoner van Surhuisterveen is overgedragen aan de familie van de man.