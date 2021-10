“Dinsdag wegtrekkende regen bij 13 graden, later in de week zachter bij 17 graden”

nieuws

De herfst is in het land en de komende dagen merken we dat met soms een bui, soms een stevige wind. Volgende week lijkt de herfst een serieuze poging te gaan doen om ons land te veroveren. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdagochtend hebben we te maken met snel naar het zuiden wegtrekkende regen”, vertelt Kamphuis. “De rest van de dag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De wind is matig, windkracht 3 of 4, en komt uit noordwestelijke richting. Op woensdag blijft het droog. Er is veel bewolking maar af en toe laat de zon zich ook zien. Ook dan wordt het 13 graden.”

Weekend

“Op donderdag waait het stevig uit westelijke richting, windkracht 4. Het blijft droog, en de zon schijnt zo nu en dan. Met 16 of 17 graden wordt het dan wat zachter. Op vrijdag kan er eerst een bui vallen, later schijnt de zon af en toe. Het wordt 15 graden. Tijdens het weekend blijft het overwegend droog en is er veel bewolking. Af en toe is er een glimp van de zon. Het wordt 14 graden.”

Herfstvakantie

“Begin volgende week is de kans groot dat het overwegend droge weer aanhoudt, maar de herfst gaat gaandeweg de herfstvakantie een serieuze poging doen ons land te veroveren.”

