“Dinsdag eerst zon en later bewolking, later in de week herfstweer met lenterandje”

Foto: Joris van Tweel. Martinitoren herfst.

De tweede helft van de week belooft een aantal dagen op te leveren met veel zon. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er zo nu en dan zon, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe”, vertelt Kamphuis. “Hier en daar kan er een spetterbuitje vallen. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 13 graden. Woensdag begint de dag met bewolking, maar in de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon af en toe door. Het blijft droog en met 16 graden is het zacht.”

“Op donderdag is het zonovergoten en zacht herfstweer met een lenterandje. De maximumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Ook op vrijdag is er veel zon en blijft het met 16 graden zacht. In het weekend, en dan met name op zondag, neemt de kans op regen of een bui toe. De meeste neerslag lijkt echter op zich te laten wachten tot laat op de zondag, of pas in de nacht naar maandag. Het kwik daalt in het weekend naar een graad of 14 of 15 en mogelijk dat het in de loop van de zondag ook flink gaat waaien.”

