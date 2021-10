“Dinsdag eerst zon en daarna regen, later in de week warm najaarsweer”

nieuws

De komende dagen moeten we nog even door een zure appel heen bijten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf vrijdag rustig en warm najaarsweer.

“Dinsdagochtend zijn er flinke perioden met zon”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe, later in de middag gevolgd door regen. Bij een stevige zuidoostenwind, windkracht 4 of 5, wordt het 17 of 18 graden. Woensdag vallen er enkele buien. Later op de dag neemt de activiteit ervan af, en breekt de zon vaker door. Bij een matige tot vrij krachtige toenemende wind die van het zuidwesten naar het westen draait, windkracht 3 tot 5, wordt het dan 13 of 14 graden.”

“Op donderdag wordt het een rustige dag met in de vroege ochtend kans op mist. Verder is er af en toe zon maar overheersen de wolken. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Op vrijdag en op de beide weekenddagen is het rustig en droog weer. In de nachten en de vroege ochtend is er kans op een mistbank. Er zijn zonnige perioden en met 17 of 1 graden is het warm najaarsweer.”

