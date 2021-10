Dinsdag bewolkt met kans op regen of motregen, later in de week veel wind

nieuws

De verwachting is dat we op woensdag en donderdag met veel wind te maken gaan krijgen. Vanaf donderdag wordt het kouder, in het komende weekend droog.

Dinsdag begint de dag bewolkt. Lokaal kan er wat mist of nevel voorkomen. Vooral in de ochtend is er kans op wat regen of motregen. Ook in de middag blijft de kans op een bui of motregen aanwezig. Bij een matige wind uit zuidelijke richting, windkracht 4, wordt het 15 of 16 graden. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt, op wat sluierbewolking na, helder. De minimumtemperatuur ligt op 15 graden. Op woensdag haalt de wind aan tot krachtig, windkracht 5 of 6. De dag verloopt bewolkt, waarbij er in de ochtend en in de tweede helft van de middag neerslag kan vallen. Het wordt 17 of 18 graden.

Donderdag gaat herfstachtig verlopen. De temperatuur ligt met 11 of 12 graden als maximumtemperatuur flink wat lager. De wind draait van zuid naar west en blijft krachtig, windkracht 5 of 6. Daarnaast kan er verspreid over de dag flink wat regen vallen. Op vrijdag neemt de wind af, is er ruimte voor de zon maar vallen er ook buien. Het wordt dan 10 graden. Het komende weekend gaat droog verlopen, de zon zal zich laten zien maar met 11 of 12 graden blijft het fris.