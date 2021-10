Deze rolstoel speelde een rol bij geweldsincident in Vinkhuizen, maar van wie is hij?

nieuws

Foto: Politie Groningen via Facebook

De politie in Groningen wil graag weten van wie deze specifieke rolstoel is. De rolstoel speelde namelijk mogelijk een rol bij het geweldsincident aan de Marmerstraat van 3 september jongstleden.

Bij dit geweldsincident zijn een vrouw en haar kind slachtoffer geworden en raakten ernstig gewond. Op dezelfde dag werd een 41-jarige man uit Groningen aangehouden als verdachte.

Van wie is deze rolstoel?

De recherche is nog steeds bezig met het onderzoek in deze zaak. Om daarin een volledig beeld te krijgen, wil de politie weten wie deze specifieke rolstoel herkent of mist. “We zijn onder andere op zoek naar informatie over de herkomst van deze rolstoel. Deze informatie is erg waardevol voor het onderzoek”, zo laat de politie via Facebook weten.

De rolstoel is een exemplaar van het merk Format. De stoel heeft een zwart zitvlak en rugleuning van Meyra Ortopedia. Op de achterkant staat een sticker met daarop ‘Festerling te Bielefeld’ uit Duitsland

Neem contact op met de politie

Mensen met meer informatie over de rolstoel, kunnen telefonisch contact opnemen met de politie via 0900-8844. Dat kan ook digitaal via politie.nl