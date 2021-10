Deelname Volt aan gemeenteraadsverkiezingen in Groningen niet in gevaar: “We hebben zes kandidaten”

nieuws

Leden van het beleidsteam van Volt Groningen tijdens VoltInDeBuurt. Foto: Volt Groningen

Volt doet komend voorjaar gewoon mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Dat bevestigt de lokale fractie aan OOG Tv.

Verschillende media laten zaterdag weten dat Volt in diverse gemeenten afhaakt. Het zou gaan om ongeveer de helft van de gemeenten waar men eerder van had laten weten er deel te nemen. Oorzaak is een vrouwentekort waardoor het niet lukt om te voldoen aan de gewenste man-vrouwverdeling op de lokale lijsten. De partij heeft als voorwaarde gesteld dat op alle kandidatenlijsten de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijk moet zijn.

“Bij ons hebben zich genoeg mannen en vrouwen aangemeld”, laat Robin Twickler van de partij weten. “Op 14 november vinden er interne verkiezingen plaats. Dan gaat er gestemd worden over het beleidsplan maar ook over onze lijst. We hebben besloten dat er op onze lijst zes namen komen te staan, drie mannen en drie vrouwen. Een kandidaten selectie commissie heeft inmiddels gekeken naar een geschikte kandidaat als lijsttrekker. Twee mannen en één vrouw blijken wat ons betreft erg geschikt te zijn. Daar gaat over gestemd worden. Vervolgens gaat er gestemd worden over de volgorde van de volgende vijf personen. Je moet je voorstellen dat als op plek twee een vrouw komt, dat op plek drie een man komt te staan en zo verder.”

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats op 16 maart. Volt is één van de partijen die voor het eerst mee doet in Groningen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde de partij drie zetels.