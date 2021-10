Deel Helperzoom is maandag dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring Zuid.

Aanstaande maandag is de Helperzoom, tussen 07.00 uur tot 23.00 uur, dicht voor alle verkeer onder de zuidelijke ringweg door. Dat maakte Groningen Bereikbaar vrijdagochtend bekend.

De afsluiting is nodig, omdat aannemerscombinatie Herepoort op deze dag beton gaat storten. Dit beton vormt een nieuwe deksel over de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. De betonpomp en betonmixers moeten daarvoor op de Helperzoom staan.

Verkeer op de Helperzoom kan kiezen voor verschillende omleidingsroutes. Deze routes lopen via de Goeman Borgesiuslaan, via de Savornin Lohmanlaan en via de Haydnlaan en Helper Brink richting de Hereweg. Dezelfde routes gelden in de tegenovergestelde richting.