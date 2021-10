Deel Damsterdiep vanaf vrijdag maand dicht voor auto’s

nieuws

Foto via Google Maps Streetview

Vanaf vrijdagochtend wordt een deel van het Damsterdiep in Groningen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting duurt bijna een maand.

De afsluiting, gelegen tussen de Oliemuldersweg en de Slachthuisstraat, is nodig omdat de gasleidingen in het fietspad vervangen moeten worden. De fietsers worden daarom via de rijbaan geleid en voor auto’s is daardoor, vanwege de veiligheid, geen plek.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Eltjo Ruggeweg, de Sontweg en de Europaweg. Verkeer vanuit de Oliemuldersweg wordt omgeleid via de Begoniastraat en de Zaagmuldersweg. Bussen en hulpdiensten kunnen wel in beide richtingen over het Damsterdiep blijven rijden.

De afsluiting duurt tot woensdag 24 november 17.00 uur.