De Stadswandeling: ‘Toen heeft de ene burgemeester het huis van de andere burgemeester geplunderd’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 32e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Oosterstraat.

De Oosterstraat is een winkelstraat in het centrum van de stad. De straat loopt vanaf de Grote Markt tot het Gedempte Zuiderdiep. De Oosterstraat is weer aan het opleven doordat steeds meer winkels zich hier vestigen en de bussen uit de straat gaan verdwijnen.

De straat staat vol met oude monumentale panden waar Beno en Mirre dan ook graag bij stilstaan. Zo wordt het grimmige verhaal verteld van de plundering van het huis van burgemeester Geertsema. Die plundering had alles te maken met de geboorte van een bepaalde baby.

Beno en Mirre bezoeken ook hét poppodium van de stad: VERA. Beno legt uit waar deze naam vandaan komt. Ook wordt het achtergrondverhaal van het Schimmelpennink Huys verteld en bezoekt het duo de oudste, nog bestaande winkel van Groningen.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre de Tuinwijk.