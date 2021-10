De Stadswandeling: ‘Mensen hebben hier een tijdlang zonder straatnaam gewoond’

Tijdens de coronacrisis lopen Groningers wat af. In de 31e aflevering van de Stadswandeling, wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door de Rivierenbuurt.

De Rivierenbuurt is een wijk gelegen in het zuiden van de stad. De naam van de buurt verwijst naar de straatnamen: de Rijnstraat, de IJselstraat en het Seinepad. Ook is er veel kunst te vinden in de buurt te vinden.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre aandacht aan het oude grafisch museum. Dit pand is ontworpen door Siebe Jan Bouma (1899-1959) en is gelegen aan de Rabenhauptstraat. Het gebouw is ontworpen in kubistisch expressionistische stijl.

Verder staan Beno en Mirre stil bij horoscopen, een klooster en de bekende straat Parkweg.

