De Jonge: “Oudste ouderen kunnen binnenkort extra coronaprik krijgen”

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De oudste ouderen kunnen binnenkort een extra coronavaccinatie krijgen als oppepper voor het immuunsysteem. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Gezondheidszorg dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De minister kan nog niet zeggen wanneer de extra vaccinatieronde begint, en welke groep er precies voor in aanmerking komt. Daarover neemt het kabinet in november een besluit, na advies te hebben gekregen van de Gezondheidsraad. De verwachting is dat allereerst verpleeghuisbewoners er voor in aanmerking zullen komen.

De coronavaccinatiecampagne begon in januari. Tot nu toe kregen mensen één dosis van het Janssen-vaccin of twee van één van de andere middelen. Mensen met een ernstige afweerstoornis hadden al de mogelijkheid om een extra dosis te krijgen, zodat ze beter beschermd zijn. De Jonge komt met het nieuws op de dag waarop het RIVM bekendmaakt dat het aantal coronabesmettingen in de afgelopen week met 48 procent is gestegen. Het gaat landelijk om 17.832 nieuwe positieve tests, tegen 12.016 een week eerder. Het aantal afgenomen tests steeg ook, maar het aantal positieve tests steeg harder. Volgens het RIVM duidt dat erop dat het virus zich waarschijnlijk weer breder verspreidt.