De Hunze en Van Starkenborgh grasduinen er op los bij garagesale: “Ruim zeventig adressen”

Foto: Albert Koster

Tevreden kijkt men terug op de garagesale die zaterdag gehouden werd in de wijken De Hunze en Van Starkenborgh. Volgens Albert Koster van de organisatie kon het niet beter.

“Het is heel goed verlopen en het was ook heel sfeervol”, reageert Koster. “Het kon ook niet beter met de weersomstandigheden. Met 17 graden en een zonnetje aan de hemel is het prettig grasduinen in de tweedehandsspullen die vanuit garages en schuurtjes verkocht werden.” En er viel genoeg te grasduinen. “Twee jaar geleden hebben we dit voor het eerst georganiseerd. Toen was het met veertig adressen al een succes. Vandaag hadden we 79 adressen, een verdubbeling. Echt geweldig.”

Kat uit de boom kijken

Koster denkt wel te begrijpen waar de animo vandaan komt. “Ik denk dat er verschillende redenen zijn. Twee jaar geleden was het nieuw. Ik denk dat veel mensen de eerste keer even hebben afgewacht, even de kat uit de boom hebben gekeken. Daarnaast speelt denk ik de coronacrisis een rol. Je merkt aan alles dat mensen toe zijn aan iets leuks, aan sociale contacten. Deze dag is daar uitermate geschikt voor. Je kunt de spullen bekijken die te koop zijn, maar je kunt ondertussen ook leuke gesprekjes voeren met je buurtbewoners. Ik denk dat er vandaag ook hele mooie contacten zijn gelegd.”

Speelgoed, boeken en kleding

Er was zaterdag van alles te koop. “Ik heb vanochtend even een rondje door de wijk gemaakt, en wat mij opviel is dat er veel speelgoed werd aangeboden. Maar ook veel boeken en kinderkleding. En er was een adres waar kunst voor aan de muur verkocht werd. Dus eigenlijk gaat het om die spullen die je ook verwacht. Dat als je in de herfst je zolder opruimt, dat je dan spullen tegenkomt waarvan je denkt, die kunnen weg. Dat kwamen we vandaag heel veel tegen.”

“Volgend jaar honderd adressen”

De bedoeling is om volgend jaar weer een garagesale te organiseren. “Dit smaakt naar meer. Vorig jaar hebben we het vanwege de coronacrisis niet kunnen organiseren, maar hopelijk volgend jaar weer. En wellicht dat we dan wel op honderd deelnemende adressen komen. En dan opnieuw met prachtig mooi najaarsweer?”