Daders vernieling kunstgrasveld vv Engelbert hebben zich gemeld: “Een groot hek past niet bij ons”

Foto: Drguttorm - Eigen werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=969023

Opluchting bij voetbalvereniging Engelbert. De personen die verantwoordelijk zijn voor de vernieling aan het gloednieuwe kunstgrasveld hebben zich gemeld. Of zoals de voorzitter het omschrijft, alles is keurig opgelost.

Vorige week was de schrik groot. Het bestuur ontdekte dat er vernielingen waren aangericht aan het twee maanden oude veld. “In het doelgebied zaten twee schroeiplekken”, vertelt voorzitter Edwin Greven. “Zulke vernielingen accepteren we niet, ook omdat we apetrots zijn op ons veld en op onze accommodatie. Via social media zijn we een oproep gestart om de daders te traceren. En dat had al heel snel resultaat. Afgelopen week hebben deze personen zich gemeld, en is alles keurig opgelost.”

Schade

Ook met de schade aan het veld komt het goed. “We hebben contact gezocht met de gemeente Groningen en die hebben ons laten weten dat het goed verholpen kan worden. Je moet het beschouwen als een fietsband die lek gaat waar je vervolgens een plakkertje over heen plakt. Je ziet het nog wel, maar je moet dan wel goed kijken. Dat is bij deze schroeiplekken ongeveer net zo.”

All in the Family

De vraag is wel hoe zulke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. “Wij hebben nooit met zulke incidenten te maken gehad. Onze intentie is dat het sportpark voor iedereen toegankelijk moet zijn. Iedereen mag hier spelen en sporten. Zolang je je maar houdt aan de regels. En we realiseren ons heel goed dat overal wel eens een keer wat kapot gaat, maar meld het dan gewoon netjes. Je kunt hekken om het veld zetten, maar dat past niet bij ons. Wij willen toegankelijk zijn. Ons motto is ook All in the Family.