D66 en VVD willen snel beginnen met bouw De Held 3: ‘Ontwikkelaars staan te trappelen’

Foto via Nieuwbouw Groningen

De gemeente Groningen moet ervoor zorgen dat er snel begonnen wordt met de bouw van De Held 3. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van D66 en VVD in de Groninger gemeenteraad.

Door de woningnood is de urgentie voor de bouw van De Held 3 groter dan ooit, zo stellen de fracties. De twee partijen stellen dat de vernieuwing van het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk, die plaats moet gaan bieden aan duizenden inwoners, veel te lang duurt.

Opknippen of oud plan uitvoeren

“We zouden dit jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Maar het enige wat op de agenda van de raad staat voor december is een stedenbouwkundige visie”, zo stelt VVD-raadslid Geeske de Vries. “Waarom knipt het college het bestemmingsplan niet op, of voert het eventueel het oude bestemmingsplan deels uit? Dan kunnen we in elk geval beginnen, ook met de aanleg van de infrastructuur.”

‘Ontwikkelaars staan te trappelen’

D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel stelt te begrijpen dat het oude bestemmingsplan opnieuw tegen het licht wordt gehouden: “Er moeten voorzieningen in de wijk komen en de natuurwaarden moeten worden ingepast, maar waarom duurt dit zo lang? Juist De Held 3 biedt plaats voor veel betaalbare koop- en huurwoningen. Door de biedingenstrijd op de woningmarkt gaan de prijzen door het dak en is Groningen niet meer toegankelijk voor bijvoorbeeld starters en jonge gezinnen. Ontwikkelaars staan te trappelen om te beginnen.”