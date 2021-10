Cursus Hebreeuws voor beginners: “Waar komen de woorden mazzel, tof en smeris vandaan?”

nieuws

Foto: Synagoge Groningen

Waar komen de woorden mazzel, tof en smeris vandaan? De Synagoge Groningen biedt vanaf 21 oktober een zevendelige cursus Hebreeuws voor beginners aan.

Het gaat om de cursus Kennismaken met modern Hebreeuws. Tijdens de cursus komen diverse interessante aspecten van deze oude en moderne taal aan de orde, waaronder de invloed die de taal op het Nederlands heeft gehad. De Synagoge noemt de taal, in tegenstelling tot het Latijn en het oud-Grieks nog springlevend. De taal wordt namelijk nog steeds gesproken. “Het is de taal van de Bijbel en de taal van het hedendaagse Israël”, schrijft de Synagoge. “Weliswaar is het Hebreeuws gemoderniseerd en spreken we nu van Ivriet, maar het schrift is sinds het ontstaan van de Bijbel en de Thora ongewijzigd gebleven.”

In de cursus is er ook aandacht voor de invloed op de Nederlandse taal. Woorden als mazzel, tof en smeris stammen uit het Hebreeuws. Tijdens de cursus leren de deelnemers wat de oorspronkelijke Hebreeuwse woorden waren. De cursus begint met het leren lezen en schrijven van de Hebreeuwse letters. Om het de deelnemers gemakkelijk te maken wordt er een speciale kalligrafiepen uitgereikt. De cursus is verspreid over zeven avonden. Meer informatie is te vinden op deze website.